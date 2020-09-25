ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві знову горіла багатоповерхівка на лівому березі

Автор: РБК-Україна

У Деснянському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Пожежникам вдалось ліквідувати загоряння.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Закревського, 41а надійшло о 8:23. Горіла кваритира на 12-му поверсі 16-поверхового будинку. Менш ніж за годину вдалося ліквідувати пожежу. Повідомлень про жертви немає.

У гасінні було задіяно сім одиниць техніки та 26 співробітників ДСНС.

Популярні новини

З 13-го поверху медикам надійшла потерпіла з отруєнням чадним газом.

Раніше сьогодні стало відомо про ліквідацію пожежі в житловому будинку в Харкові. В ході гасіння були виявлені два тіла.

Нещодавно у Києві сталася ще одна пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Закревського на Троєщині. В результаті пожежі одна людина загинула і ще одна постраждала.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, в результаті якої загинув один чоловік.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київпожежа