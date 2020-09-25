В Киеве вновь горела многоэтажка на левом берегу

Фото: ликвидация пожара в доме в Деснянском районе (dsns.gov.ua)

В Деснянском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. Пожарным удалось уже ликвидировать возгорание.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в жилом доме по улице Закревского, 41а поступило в 8:23. Горела кваритира на 12-м этаже 16-этажного дома. Менее чем за час удалось ликвидировать пожар. Сообщений о жертвах нет.

Прямо сейчас горит квартира на ул. Закревского. Спасатели в пути. Надеемся обойдется без жертв. Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 24 вересня 2020 р.

В тушении были задействованы семь единиц техники и 26 сотрудников ГСЧС.

С 13-го этажа медикам поступила потерпевшая с отравлением чадным газом.

Ранее сегодня стало известно о ликвидации пожара в жилом доме в Харькове. В ходе тушения были обнаружены два тела.

Недавно в Киеве произошел еще один пожар в многоэтажном доме на улице Закревского на Троещине. В результате пожара один человек погиб и еще один пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области произошел пожар на базе отдыха, в результате которого погиб один человек.