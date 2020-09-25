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У Києві знову горіла багатоповерхівка на лівому березі

Київ, П'ятниця 25 вересня 2020 10:08
У Києві знову горіла багатоповерхівка на лівому березі
Фото: ліквідація пожежі в будинку в Деснянському районі (dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Деснянському районі Києва сталася пожежа у багатоповерхівці. Пожежникам вдалось ліквідувати загоряння.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Закревського, 41а надійшло о 8:23. Горіла кваритира на 12-му поверсі 16-поверхового будинку. Менш ніж за годину вдалося ліквідувати пожежу. Повідомлень про жертви немає.

Прямо зараз горить квартира на вул. Закревського. Рятувальники в дорозі. Сподіваємося обійдеться без жертв.

Опубліковано Київ Оперативний Четвер, 24 вересня 2020 р.

У гасінні було задіяно сім одиниць техніки та 26 співробітників ДСНС.

З 13-го поверху медикам надійшла потерпіла з отруєнням чадним газом.

Раніше сьогодні стало відомо про ліквідацію пожежі в житловому будинку в Харкові. В ході гасіння були виявлені два тіла.

Нещодавно у Києві сталася ще одна пожежа у багатоповерховому будинку на вулиці Закревського на Троєщині. В результаті пожежі одна людина загинула і ще одна постраждала.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області сталася пожежа на базі відпочинку, в результаті якої загинув один чоловік.

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