В Киеве утром отключили холодную воду на нескольких улицах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в четверг, 13 декабря, отключили холодную воду на трех улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 10:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам:

пр-т. Академика Палладина, 32, 34, 44, 46;

ул. Академика Булаховского, 34А;

ул. Донская, 19, 21, 21А.

В "Киевводоканале" отмечают, что повреждения удастся устранить ориентировочно через сутки.

Напомним, "Киевводоканал" обратился к жителям столицы с просьбой оплатить декабрьские счета за холодную воду до конца года, не дожидаясь платежек от предприятия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Львове 11 декабря, из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов. Кроме того, была приостановлена подача горячей воды в 12 домов. Авария произошла на вул. Тернопольская.