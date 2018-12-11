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Во Львове из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов

Новости » Общество    11.12.2018 - 14:55
Во Львове из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Восстановить теплоснабжение планируют сегодня до 22:00

Во Львове сегодня, 11 декабря 2018 года, из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Львовского городского совета.

Как отмечается, авария произошла на ул. Тернопольская. Сейчас ремонтные бригады работают над ликвидацией повреждения.

"На время проведения работ приостановлена подача тепла в 55 домов и подача горячей воды в 12 домов. Восстановить теплоснабжение планируется сегодня до 22:00", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подача отопления приостановлена на:

  • ул. Мишуги, 1, 3, 5,
  • ул. Ярославенко, 41, 43, 45, 47,
  • ул. Тернопольская, 2, 2а, 4, 6, 6а, 1, 1а, 5, 7, 9, 13,
  • ул. Венгерская, 2, 3, 5, 8, 10,
  • ул. Героев Крут, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 11а, 13, 14,
  • ул. Литвиненко, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,
  • ул. Литовская, 10, 12, 13а,
  • ул. Мишуги, 7, 9, 14, 28, 32,
  • ул. Тиверская, 3, 11б.

Кроме того, приостановлена подача горячей воды в 12 домов: по ул. Мишуги, 1, 3, 5, ул. Ярославенко, 41, 47, ул. Тернопольская, 2, 2а, 4, 6, 6а, ул. Венгерская, 8, ул. Тиверская, 3.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве утром во вторник, 11 декабря, отключили холодную воду на четырех улицах из-за аварии на сетях водоснабжения.

Также сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря изменила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии.

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