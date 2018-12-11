Во Львове из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Восстановить теплоснабжение планируют сегодня до 22:00

Во Львове сегодня, 11 декабря 2018 года, из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Львовского городского совета.

Как отмечается, авария произошла на ул. Тернопольская. Сейчас ремонтные бригады работают над ликвидацией повреждения.

"На время проведения работ приостановлена подача тепла в 55 домов и подача горячей воды в 12 домов. Восстановить теплоснабжение планируется сегодня до 22:00", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подача отопления приостановлена на:

ул. Мишуги, 1, 3, 5,

ул. Ярославенко, 41, 43, 45, 47,

ул. Тернопольская, 2, 2а, 4, 6, 6а, 1, 1а, 5, 7, 9, 13,

ул. Венгерская, 2, 3, 5, 8, 10,

ул. Героев Крут, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 11а, 13, 14,

ул. Литвиненко, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,

ул. Литовская, 10, 12, 13а,

ул. Мишуги, 7, 9, 14, 28, 32,

ул. Тиверская, 3, 11б.

Кроме того, приостановлена подача горячей воды в 12 домов: по ул. Мишуги, 1, 3, 5, ул. Ярославенко, 41, 47, ул. Тернопольская, 2, 2а, 4, 6, 6а, ул. Венгерская, 8, ул. Тиверская, 3.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве утром во вторник, 11 декабря, отключили холодную воду на четырех улицах из-за аварии на сетях водоснабжения.

Также сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря изменила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии.