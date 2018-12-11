Во Львове из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов

Восстановить теплоснабжение планируют сегодня до 22:00
Во Львове сегодня, 11 декабря 2018 года, из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Львовского городского совета.
Как отмечается, авария произошла на ул. Тернопольская. Сейчас ремонтные бригады работают над ликвидацией повреждения.
"На время проведения работ приостановлена подача тепла в 55 домов и подача горячей воды в 12 домов. Восстановить теплоснабжение планируется сегодня до 22:00", - говорится в сообщении.
Сообщается, что подача отопления приостановлена на:
Кроме того, приостановлена подача горячей воды в 12 домов: по ул. Мишуги, 1, 3, 5, ул. Ярославенко, 41, 47, ул. Тернопольская, 2, 2а, 4, 6, 6а, ул. Венгерская, 8, ул. Тиверская, 3.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве утром во вторник, 11 декабря, отключили холодную воду на четырех улицах из-за аварии на сетях водоснабжения.
Также сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 10 декабря изменила тарифы на производство тепла для 18 производителей теплоэнергии.