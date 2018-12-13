У Києві зранку відключили холодну воду на кількох вулицях

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у четвер, 13 грудня, відключили холодну воду на трьох вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;

вул. Академіка Булаховського, 34А;

вул. Донська, 19, 21, 21А.

У "Київводоканалі" зазначають, що пошкодження вдасться усунути орієнтовно через добу.

Нагадаємо, "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові 11 грудня, через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків. Крім того, призупинено подачу гарячої води до 12 будинків. Аварія сталася на вул. Тернопільська.