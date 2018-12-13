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У Києві зранку відключили холодну воду на кількох вулицях

Новини » Суспільство    13.12.2018 - 10:09
У Києві зранку відключили холодну воду на кількох вулицях
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у четвер, 13 грудня, відключили холодну воду на трьох вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Київводоканалу". 

Як зазначається, станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. У зв'язку з цим тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • пр-т. Академіка Палладіна, 32, 34, 44, 46;
  • вул. Академіка Булаховського, 34А;
  • вул. Донська, 19, 21, 21А.

У "Київводоканалі" зазначають, що пошкодження вдасться усунути орієнтовно через добу.

У Києві зранку відключили холодну воду на кількох вулицях

Нагадаємо, "Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львові 11 грудня, через аварію на тепломережі без опалення залишилися 55 будинків. Крім того, призупинено подачу гарячої води до 12 будинків. Аварія сталася на вул. Тернопільська. 

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