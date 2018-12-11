В Киеве без холодной воды остались жители девяти улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве во вторник, 11 декабря, отключили холодную воду на девяти улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В связи с этим временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Петра Нестерова, 3/2, 2, 2А;

ул. Желябова, 4;

ул. Антона Цедика, 7А, 10, 12;

ул. Нововокзальная, 2, 4;

ул. Протасов Яр, 2А;

ул. Огородная, 4;

пр-т. Победы, 41, 41А, 43Б;

ул. Кулибина, 12;

ул. Чистяковская, 7.

В "Киевводоканале" отмечают, что повреждения удастся устранить ориентировочно через сутки.

Напомним, во Львове сегодня, 11 декабря, из-за аварии на теплосети без отопления остались 55 домов. Кроме того, приостановлена подача горячей воды в 12 домов. Авария произошла на вул. Тернопольская. Сейчас ремонтные бригады работают над ликвидацией повреждения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 декабря в Луганской области в результате обстрела боевиков поврежден водопровод, что привело к прекращению водоснабжения в Золотом. Позже в МинВОТ рассказали, что водопровод обеспечивает водой десятки населенных пунктов.