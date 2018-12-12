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"Київводоканал" просить оплатити рахунки за воду, не чекаючи платіжки

Новини » Суспільство    12.12.2018 - 13:10
"Київводоканал" просить оплатити рахунки за воду, не чекаючи платіжки
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Грудневі платіжки за користування водою кияни отримають лише в середині січня

"Київводоканал" звернувся до мешканців столиці із проханням оплатити грудневі рахунки за холодну воду до кінця року, не чекаючи платіжок від підприємства. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Зазначається, що прохання стосується тих користувачів, які сплачують комунальні рахунки онлайн і можуть відстежити свої нарахування. У "Київводоканалі" мотивували це тим, що "Новий рік варто починати без боргів".

"Просимо всіх, хто сплачує електронним способом за холодне водопостачання й холодне та гаряче водовідведення, та має змогу відстежувати свої нарахування, сплатити їх якнайшвидше, не очікуючи надходження платіжок", - йдеться у повідомленні підприємства.

Також відомо, що платіжки за користування водою у грудні мешканці столиці отримають в середині січня 2019 року.

Нагадаємо, в Києві у вівторок, 11 грудня, відключили холодну воду на дев'яти вулицях через аварії на мережах водопостачання. Поломки обіцяють усунути протягом доби - до кінця середи, 12 грудня.

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