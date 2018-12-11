В Киеве утром без холодной воды остались жители четырех улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве утром во вторник, 11 декабря, отключили холодную воду на четырех улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 10:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. В частности, временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Антона Цедика,7А,10,12;

ул. Нововокзальна, 3, 4;

ул. Протасов Яр, 2;

пр-т. Победы, 41, 41А, 43Б.

В "Киевводоканале" отмечают, что повреждения удастся устранить ориентировочно через сутки.

"Более подробную информацию вы всегда можете узнать, позвонив в Диспетчерскую службу Киевводоканала - 15-81, (044) 200-73-01", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 декабря в аннексированном Россией Симферополе две трети жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе. Также сообщалось, что во время ночных ремонтных работ погиб работник предприятия "Вода Крыма". Позже представители оккупационной власти заявили, что авария на водопроводе устранена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 декабря в Киеве на центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без отопления остались 750 домов.