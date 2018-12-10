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В Киеве утром холодную воду отключили жителям трех улиц

Новости » Общество    10.12.2018 - 10:21
В Киеве утром холодную воду отключили жителям трех улиц
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в понедельник, 10 декабря, отключили холодную воду на трех улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 10:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Вследствие этого временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Полковая, 72А;
  • ул. Гната Юры, 1, 3А;
  • пр-т. Победы, 41, 41А, 43Б.

В Киеве утром холодную воду отключили жителям трех улиц

Напомним, 9 декабря в анексованому Россией Симферополе две трети жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе. Также сообщалось, что во время ночных ремонтных работ погиб работник предприятия "Вода Крыма". Позже представители оккупационной власти заявили, что авария на водопроводе в центре города устранена.

Кроме того, в конце ноября, в Виннице, в результате двух порывов на сетях, часть города осталась без воды. Один порыв на водоводе диаметром 600 мм произошел на перекрестке улиц Немировское шоссе - Максима Шимко. Второй был зафиксирован порыв на водоводе диаметром 1200 мм на улице Гната Мороза.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 4 декабря в Киеве на центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без отопления остались 750 домов.

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