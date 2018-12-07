В Киеве без холодной воды остались жители 11 улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в среду, 7 декабря, отключили холодную воду на восьми улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Олеся Гончара, 24, 26А, 28А, 30, 30А, 30Б, 30В, 32, 32Б, 32В, 36А, 36Б, 38, 38А, 37А, 41, 41А, 41Б, 42А, 42Б, 43, 44, 45А, 45Б, 46, 47В, 48, 47-49, 51, 53, 55;

ул. Ивана Бойко, 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Иоанна Павла, 12;

ул. Ленина, Горенка;

пр-т. Владимира Маяковского, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б;

ул. Якуба Коласа, 8В;

ул. Федора Эрнста, 3;

ул. Полевая 31, 33, 35, 29;

ул. Железнодорожная, 1,1 А, 14, 16, 18, 20, 25, 26, 28, 27А, 30, 32, 32А, 34, 36, 36/1, 36/3, 38, 40, 42, 42А, 42Б, 46, 48;

ул. Василия Чумака, 4, 6;

ул. Метростроевская, 7.

Повреждений на сети холодного водоснабжения обещают устранить в течение суток.

Напомним, 4 декабря в Киеве на центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без отопления остались 750 домов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что сэкономленную субсидию можно использовать для оплаты в следующем месяце потребленного свыше выделенную социальную норму газа, воды или электроэнергии.