В Киеве без холодной воды остались жители 11 улиц

Подачу воды обещают возобновить в течение суток
В Киеве в среду, 7 декабря, отключили холодную воду на восьми улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Повреждений на сети холодного водоснабжения обещают устранить в течение суток.
Напомним, 4 декабря в Киеве на центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе. В результате аварии без отопления остались 750 домов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что сэкономленную субсидию можно использовать для оплаты в следующем месяце потребленного свыше выделенную социальную норму газа, воды или электроэнергии.