Часть Винницы осталась без воды из-за прорывов на водопроводе

Фото: ремонт сетей водоснабжения в Виннице ("Винницаоблводоканал")

Без воды 20 ноября оказались несколько районов Виннице

В Виннице во вторник, 20 ноября, осталась без воды часть города в результате двух порывов на сетях. Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе "Винницаоблводоканала".

Сообщается, что один порыв на водоводе диаметром 600 мм произошел на перекрестке улиц Немировское шоссе - Максима Шимко. Второй порыв был зафиксирован на водоводе диаметром 1200 мм на улице Гната Мороза. В результате порыва на водоводе диаметром 1200 мм без воды по состоянию на 17:00 были дома в микрорайоне Тяжилов.

"Прорывы произошли вследствие снижения температуры воздуха. По условиям порыва на водоводе диаметром 1200 мм специалисты предприятия "Винницаоблводоканал" переключали водоснабжения на водопроводе диаметром 500 мм. На момент переключения ряд домов остались без воды", - отметили в пресс-службе.

В связи с прорывами может наблюдаться снижение давления воды на момент ремонта в микрорайонах:

Тяжилов (по ул. А. Антонова и вул. М.Шимко);

Бучмы;

Винницкие хутора;

жилой район пгт Десна.

"Работники аварийно-ремонтной бригады остаются работать в смену в ночь на 21 ноября. На перекрестке Немировского шоссе и улицы М. Шимко выполняется аварийная замена задвижки диаметром 600 мм на сети водопровода", - добавили в пресс-службе.

Фото: ремонт сетей водоснабжения в Виннице (vinvk.com.ua)

Напомним, в "Киевводоканале" сообщили о плановые ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения до конца недели, в связи с чем в домах на отдельных сулицях столице по несколько веки не будет холодной воды. На отдельных улицах Киева воды не будет к вечеру 24 ноября.