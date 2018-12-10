У Києві зранку холодну воду відключили жителям трьох вулиць

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у понеділок, 10 грудня, відключили холодну воду на трьох вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 10:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Унаслідок цього тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Полкова, 72А;

вул. Гната Юри, 1, 3А;

пр-т. Перемоги, 41, 41А, 43Б.

Нагадаємо, 9 грудня в анексованому Росією Сімферополі дві третини жителів залишилися без води через аварію на водогоні. Також повідомлялося, що під час нічних ремонтних робіт загинув працівник підприємства "Вода Криму". Пізніше представники окупаційної влади заявили, що аварія на водогоні в центрі міста усунена.

Крім того, в кінці листопада, у Вінниці, в результаті двох поривів на мережах, частина міста залишилася без води. Один порив на водогоні діаметром 600 мм стався на перехресті вулиць Немирівське шосе - Максима Шимка. Другий порив зафіксовали на водогоні діаметром 1200 мм на вулиці Гната Мороза.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 грудня у Києві на центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі. Унаслідок аварії без опалення залишилися 750 будинків.