В Киеве троллейбус съехал с проезжей части, избегая столкновения с легковым автомобилем

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавших в ДТП с участием троллейбуса нет

В Киеве сегодня вечером, 22 ноября, на участке ул. Чорновола - ул. Златоустовская водитель троллейбуса, избегая столкновения с частным автомобилем, оторвался от контактной сети токоприемниками и съехал с проезжей части. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" на странице в Facebook.

Как отмечается, пострадавших в ДТП нет.

"На место вызвана полиция", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожье трамвай протаранил маршрутку, в результате чего пострадали пять человек.

Во Львовской области в результате столкновения пассажирского автобуса Neoplan с легковым автомобилем Citroen Berlingo погиб один человек. Легковой автомобиль, за рулем которого находился 38-летний житель города Золочев, столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом, который осуществлял перевозки между Польшей и Украиной.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Черниговской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек. Авария произошла позавчера, 18 ноября в Ичнянском районе, где маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы столкнулась с прицепом автомобиля "Камаз".