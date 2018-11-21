У Львівській області автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, є загиблий

Фото: місце аварії (lv.npu.gov.ua)

Водій легкового автомобіля загинув на місці

У Львівській області внаслідок зіткнення пасажирський автобус Neoplan із легковим автомобілем Citroen Berlingo загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області.

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталась сьогодні, 21 листопада, близько 6:30 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у Золочівському районі.

Легковий автомобіль, за кермом якого перебував 38-річнй мешканець міста Золочів, зіштовхнувся з рейсовим пасажирським автобусом, який здійснював перевезення між Польщею та Україною.

Внаслідок зіткнення водій Citroen загинув на місці. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Фото: місце аварії (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, у Харківській області трактор наїхав на сім автомобілів та поліцейський ВАЗ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі десяти автомобілів у Дніпрі, яка сталася ввечері 19 листопада, поліція відкрила кримінальне провадження. Водій автомобіля BMW, який допустив зіткнення з 9 автомобілями знаходиться в тяжкому стані в лікарні. Крім цього, внаслідок аварії травмовано ще дві людини.

Крім того, в Київскій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шести автомобілів.