ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

У Львівській області автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, є загиблий

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 11:10
У Львівській області автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, є загиблий
Фото: місце аварії (lv.npu.gov.ua)

Водій легкового автомобіля загинув на місці

У Львівській області внаслідок зіткнення пасажирський автобус Neoplan із легковим автомобілем Citroen Berlingo загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Львівської області

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталась сьогодні, 21 листопада, близько 6:30 на автодорозі Тернопіль-Львів-Рава-Руська у Золочівському районі.

Легковий автомобіль, за кермом якого перебував 38-річнй мешканець міста Золочів, зіштовхнувся з рейсовим пасажирським автобусом, який здійснював перевезення між Польщею та Україною.

Внаслідок зіткнення водій Citroen загинув на місці. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

 

Фото: місце аварії (lv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора, 20 листопада, у Харківській області трактор наїхав на сім автомобілів та поліцейський ВАЗ. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участі десяти автомобілів у Дніпрі, яка сталася ввечері 19 листопада, поліція відкрила кримінальне провадження. Водій автомобіля BMW, який допустив зіткнення з 9 автомобілями знаходиться в тяжкому стані в лікарні. Крім цього, внаслідок аварії травмовано ще дві людини. 

Крім того, в Київскій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю шести автомобілів

Поліція відкрила справу за фактом ДТП у Дніпрі за участі 10 автомобілів У Чернігівській області у ДТП з маршруткою постраждали 10 осіб
Новини України ДТПЛьвовская область
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся