У Києві тролейбус з'їхав з проїжджої частини, уникаючи зіткнення з легковим автомобілем

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Постраждалих в ДТП за участі тролейбуса немає

У Києві сьогодні ввечері, 22 листопада, на ділянці вул. Чорновола - вул. Златоустівська водій тролейбуса, уникаючи зіткнення з приватним автомобілем, відірвався струмоприймачами від контактної мережі та з’їхав з проїжджої частини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" на сторінці у Facebook.

Як зазначається, потерпілих у ДТП немає.

"На місце викликано поліцію", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку, в результаті чого постраждали п'ять осіб.

У Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса Neoplan з легковим автомобілем Citroen Berlingo загинула одна людина. Легковий автомобіль, за кермом якого перебував 38-річний житель міста Золочів, зіткнувся з рейсовим пасажирським автобусом, який здійснював перевезення між Польщею і Україною.

Раніше РБК-Україна повідомляло, у Чернігівській області в ДТП з маршруткою постраждали 10 осіб. Аварія сталася позавчора, 18 листопада в Ічнянському районі, де маршрутка сполученням Чернігів-Сокиринці зіткнулася з причепом автомобіля "Камаз".