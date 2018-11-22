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У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    22.11.2018 - 06:57
У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку, є постраждалі
Фото: на місці ДТП з трамваєм (zanoza-news.com)

Очевидці ДТП стверджують, що у трамвая відмовили гальма

У Запоріжжі ввечері в середу, 21 листопада, в Шевченківському районі трамвай протаранив маршрутку, попередньо - постраждали п'ять осіб. Про це повідомила керівник відділу комунікацій ГУНП в Запорізькій області Катерина Людвік, передає РБК-Україна з посиланням на 061.ua.

На місце події виїхали медики та правоохоронці, обставини аварії з'ясовуються.

Також повідомляють, що запорізький трамвай №14 на повному ходу врізався в маршрутне таксі № 23 на перехресті вул. Героїв 55 бригади та вул. 8 Березня, причому основний удар прийшовся на кабіну маршрутки з боку водія.

Від удару паливо з автобуса розлилося по проїжджій частині, його оперативно прибрали рятувальники ДСНС.

Очевидці ДТП стверджують, що у трамвая відмовили гальма.

 

Фото: ДТП з трамваєм  Запоріжжі

Нагадаємо, у Львівській області в результаті зіткнення пасажирського автобуса Neoplan з легковим автомобілем Citroen Berlingo загинула одна людина. Легковий автомобіль, за кермом якого перебував 38-річний житель міста Золочів, зіткнувся з рейсовим пасажирським автобусом, який здійснював перевезення між Польщею і Україною.

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