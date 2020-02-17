В Киеве снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ

В Киеве на 32,3% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы КГГА.

Как сообщается, в столице за 7-ю неделю 2020 года зарегистрировали 15 тыс. 340 больных гриппом и ОРВИ.

"В целом интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и является ниже базовой линии на 32,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 519,9", - сообщает Поворозник.

В целом в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого населения. Так, детей заболело - 9 653 (снижение на 1,5%), взрослых - 5687 (рост на 5,2%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 62,9%, а на предыдущей неделе - 64,4%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 2,7% - зарегистрировано 4719 случаев", - рассказал первый заместитель главы КГГА.

Он также отметил, что до медицинских учреждений за 7-ю неделю госпитализировано 308 человек, из них 218 - дети.

Напомним, в школах Запорожья, через полторы недели отсутствия занятий, уровень заболеваемости на ОРВИ и грипп не снизился, поэтому в горсовете не определились с датой возобновления учебного процесса. Предварительно, школьники будут дома еще до 19 февраля включительно.

Как сообщало РБК-Украина, в Краматорске продлили карантин в школах до 20 февраля.

Также карантин в школах продлили в Ровно, Житомире, Мариуполе, Бердянске и Одессе.