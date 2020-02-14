В школах Запорожья продлили карантин

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Предварительно, школьники будут дома еще до 19 февраля включительно

В школах Запорожья, спустя полторы недели отсутствия занятий, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом не снизился, потому в горсовете не определились с датой возобновления учебного процесса. Предварительно, школьники будут дома еще до 19 февраля включительно, сообщают местные СМИ.

Так, в мэрии города отметили, что окончание карантина в школах Запорожья не привязано к конкретной дате и будет зависеть от уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Также, согласно приказам территориальных отделов образования и распоряжений местных органов власти, полностью прекращены занятия в Бердянске, Мелитополе и в Пологовском районе. Также в Запорожье на карантин закрыли 27 детских садов.

По словам эпидемиологов, порог заболеваемости в области не превышен, но количество заразившихся гриппом и простудой не уменьшается. Большинство из них - дети.

Ранее РБК-Украина писало, что в Краматорске продлили карантин в школах до 20 февраля.

Также карантин в школах продлили в Ровно, Житомире, Мариуполе, Бердянске и Одессе.