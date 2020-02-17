У Києві знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

У Києві на 32,3% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби КМДА.

Як зазначається, у столиці за 7-й тиждень 2020 року зареєстрували 15 тис. 340 хворих на грип та ГРВІ.

"Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 32,3%. Наразі показник захворюваності становить 519,9", - повідомляє Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 0,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло - 9 653 (зниження на 1,5%), дорослих - 5687 (зростання на 5,2%).

"У структурі захворюваності діти становлять 62,9%, а на попередньому тижні - 64,4%. Серед школярів захворюваність знизилася на 2,7% - зареєстровано 4719 випадків", - розповів перший заступник голови КМДА.

Він також зазначив, що до медичних закладів за 7-й тиждень госпіталізовано 308 осіб, із них 218 - діти.

Нагадаємо, у школах Запоріжжя, через півтора тижні відсутності занять, рівень захворюваності на ГРВІ та грип не знизився, тому в міськраді не визначилися з датою відновлення навчального процесу. Попередньо, школярі будуть вдома ще до 19 лютого включно.

Як повідомляло РБК-Україна, у Краматорську продовжили карантин у школах до 20 лютого.

Також карантин у школах продовжили у Рівному, Житомирі, Маріуполі, Бердянску та Одесі.