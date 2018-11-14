В Киеве из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания

Фото: снег в Киеве (facebook.com/Kyivpastrans)

В Киеве введено оперативное положение для общественного транспорта

В Киеве сегодня, 14 ноября 2018 года, из-за снегопада общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс" в Facebook.

Как отмечается, с 10 часов 14 ноября в Киеве введено введено оперативное положение для общественного транспорта.

"С 10:00 в связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Транспорт курсирует с отклонением от расписания движения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня в Киеве выпал первый снег. Из-за непогоды в столице образовались многочисленные пробки. Кроме того, из-за первого снега в Киеве произошло уже более 50 аварий.

Добавим, в КГГА призывают водителей не пользоваться личным авто при ухудшении погодных условий.

Отметим, сегодня и завтра, 15 ноября, в Киеве ожидается снижение температуры до -4 ночью, а также снегопад, который продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.