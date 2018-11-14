В КГГА призывают водителей не пользоваться личным авто при ухудшении погодных условий

Иллюстративное фото (golos.kievcity.gov.ua)

В Киеве 14-15 ноября ожидается снег и гололедица

В Киеве сегодня, 14 ноября, ожидается снег и гололедица на дорогах, в связи с этим, водителей просят не пользоваться личным авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

В КГГА просят водителей отдать предпочтение общественному транспорту при ухудшении погодных условий. Тех водителей, которые будут пользоваться собственным авто, просят позаботиться о зимних шинах.

По словам заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна, в Киеве сегодня и завтра, 15 ноября, ожидаем понижение температуры до -4 ночью, а также снегопад, который продлится в течение дня и может создать покров в 4 см и стать причиной гололеда.

"Первые дни настоящей зимы будут нелегкими для нас. По возможности, пользуйтесь общественным транспортом", - заявил Давтян, призвав киевлян не оставлять авто на обочине дорог, чтобы не мешать работе спецтехники.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что из-за ремонтных работ на мостах Киева движение транспорта может быть осложнено, водителей просят предусматривать больше времени на дорогу.

Добавим, по информации синоптиков, в Киеве сегодня ожидается образование снежного покрова до 6 см.