Через перший сніг в столиці сталося вже більше 50 аварій

Фото: сніг у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Чотири ДТП - з потерпілими

Через перший сніг у Києві сталося вже більше 50 аварій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook.

Крім того, сервіс Google-пробки також вказує на велику кількість аварій.

"Усього по місту з початку снігопаду більше 50 аварій, 4 з постраждалими. Дуже просимо не випробовувати долю і не виїжджати", - сказано в повідомленні dtp.kiev.ua.

Також зазначається, що в Києві на початку гостомельської трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими і перекиданням. Відзначається, що на місце їдуть швидка допомога і поліція.

Фото: ДТП у Києві

Нагадаємо, вранці в середу, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, внаслідок чого утворилися численні пробки.

Раніше синоптики попереджали про сніговий покрив до 6 см.

Як писало РБК-Україна, у КМДА повідомили, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" уже розміщена на вихідних позиціях у всіх районах Києва. Також у комунальній корпорації відзначили, що техніка вже почала обробку дорожнього покриття столиці посипковими матеріалами.