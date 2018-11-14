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Через перший сніг в столиці сталося вже більше 50 аварій

Новини » Надзвичайні події    14.11.2018 - 11:15
Через перший сніг в столиці сталося вже більше 50 аварій
Фото: сніг у Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)

Чотири ДТП - з потерпілими

Через перший сніг у Києві сталося вже більше 50 аварій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформацію dtp.kiev.ua в соціальній мережі Facebook.

Крім того, сервіс Google-пробки також вказує на велику кількість аварій.

Через перший сніг в столиці сталося вже більше 50 аварій

"Усього по місту з початку снігопаду більше 50 аварій, 4 з постраждалими. Дуже просимо не випробовувати долю і не виїжджати", - сказано в повідомленні dtp.kiev.ua.

Також зазначається, що в Києві на початку гостомельської трасі сталася дорожньо-транспортна пригода з постраждалими і перекиданням. Відзначається, що на місце їдуть швидка допомога і поліція.

Через перший сніг в столиці сталося вже більше 50 аварійФото: ДТП у Києві

Нагадаємо, вранці в середу, 14 листопада, в Києві випав перший сніг, внаслідок чого утворилися численні пробки.

Раніше синоптики попереджали про сніговий покрив до 6 см.

Як писало РБК-Україна, у КМДА повідомили, що снігоприбиральна техніка підприємств КК "Київавтодор" уже розміщена на вихідних позиціях у всіх районах Києва. Також у комунальній корпорації відзначили, що техніка вже почала обробку дорожнього покриття столиці посипковими матеріалами.

У Києві на дороги вивели снігоприбиральну техніку, - КМДА У Києві випав перший сніг
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