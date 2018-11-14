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У Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу

Новини » Інфраструктура    14.11.2018 - 11:28
У Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу
Фото: сніг у Києві (facebook.com/Kyivpastrans)

У Києві введено оперативне положення для громадського транспорту

У Києві сьогодні, 14 листопда 2018 року, через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київпастранс" у Facebook.

Як зазначається, з 10 години 14 листопада у Києві введено введено оперативне положення для громадського транспорту.

"З 10:00 у зв'язку із погіршенням погодних умов та скупченням транспорту введено оперативне положення для тролейбусів, автобусів та трамваїв. Транспорт курсує з відхиленням від розкладу руху", - йдеться у повідомленні.

У Києві через снігопад громадський транспорт курсує з відхиленням від розкладу

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні у Києві випав перший сніг. Через негоду у столиці утворилися чисельні затори. Крім того, через перший сніг у Києві сталося вже більше 50 аварій

Додамо, у КМДА закликають водіїв не користуватися особистим авто при погіршенні погодних умов.

Зазначимо, сьогодні і завтра, 15 листопада, у Києві очікується зниження температури до -4 вночі, а також снігопад, який триватиме упродовж дня і може створити покрив у 4 см і стати причиною ожеледиці.

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