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В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах

Новости » Общество    08.01.2019 - 12:15
В Киеве сегодня ожидается гололедица на дорогах
Иллюстративное фото (УНИАН)

По прогнозу синоптиков, сегодня в столице ожидается от -7 до -9

В Киеве сегодня, 8 января, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В целом, по прогнозу синоптиков, сегодня облачно, с прояснениями, без осадков, ветер южный умеренный, температура от -7 до -9.

Как сообщается, с целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться советов во время гололеда.

В частности, водителям советуют:

  • придерживаться скоростного режима и дистанции, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к аварийным ситуациям;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
  • при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • если падения не избежать - напрягите мышцы, згрупируйтесь, а прикоснувшись к земле - попробуйте перекотится. таким образом, удар, направленный на вас, уменьшит силу;
  • будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • когда перебегаете дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
  • обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

Отметим, согласно прогнозу синоптиков, 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами упадет до -9.

Ранее в "Укравтодоре" отметили, что по состоянию на утро 8 января, несмотря на продолжающийся снег в ряде областей, проезд по дорогам государственного значения обеспечен.

РБК-Украина писало, что в связи со снегопадами в Карпатах 8 января сохранится значительная опасность схода лавин (3 уровня).

 

В Карпатах сохраняется значительная опасность схода лавин
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