У Карпатах зберігається значна небезпека сходження лавин

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Очікується 3 рівень лавинної небезпеки

У зв'язку зі снігопадами у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області сьогодні, 8 січня, збережеться значна небезпека сходження лавин (3 рівня). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Згідно з даними Укргідрометцентру, 8-9 січня, в зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, у горах Львівської області буде зберігатися значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 8 січня 2019 року в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі і в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9.

Раніше в "Укравтодорі" зазначили, що станом на ранок 8 січня, незважаючи на триваючий сніг у ряді областей, проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Як писав Styler, в Україні протягом найближчих семи днів очікуються скачки температури повітря - від впевнено морозної погоди в першій половині тижня і до відлиги в кінці тижня і на початку наступного.

"Найближчим часом в Україні - волога погода. Температура повітря - атракціонні гірки", - зазначила синоптик Наталка Діденко.