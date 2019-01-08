"Укравтодор" рассказал о ситуации на трассах из-за снегопада

Иллюстративное фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

В Запорожской области ограничено движение по ряду дорог

По состоянию на утро 8 января, несмотря на продолжающийся снег в ряде областей, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".

Сообщается, что на утро небольшой снег наблюдается в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. На перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия - заснеженное.

Также сообщается, что вчера снег умеренной интенсивности и порывистый ветер до 20-25 м/с привели к образованию заносов высотой до 80 см на дорогах Запорожской области. В связи с этим ограничили движение для грузовиков и автобусов на отдельных участках дорог:

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 475 + 500 - км 557 + 000 (от поселка Приазовское до Бердянска);

Н-30 Токмак - Бердянск, км 45 - км 143 (от Токмака до села Азовское);

М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 557 + 000 - км 604 + 086 (от села Азовское до границы с Донецкой областью);

Т-08-19 Бильмак - / М-14 / км 0 + 000 - км 51 + 015 (от поселка Бильмак до села Осипенко Бердянского района;

Т-08-21 / Н-30 / - Приморск, км 0 +000 - км 36 +000 (от села Панфиловка Черниговского района до Приморска).

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму произошли массовые отключения электричества из-за снегопада.