"Укравтодор" рассказал о ситуации на трассах из-за снегопада

В Запорожской области ограничено движение по ряду дорог
По состоянию на утро 8 января, несмотря на продолжающийся снег в ряде областей, проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтодор".
Сообщается, что на утро небольшой снег наблюдается в Киевской, Черниговской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. На перевальных участках дорог без осадков, состояние покрытия - заснеженное.
Также сообщается, что вчера снег умеренной интенсивности и порывистый ветер до 20-25 м/с привели к образованию заносов высотой до 80 см на дорогах Запорожской области. В связи с этим ограничили движение для грузовиков и автобусов на отдельных участках дорог:
Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму произошли массовые отключения электричества из-за снегопада.