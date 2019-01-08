У Києві сьогодні очікується ожеледиця на дорогах

Ілюстративне фото (УНІАН)

За прогнозом синоптиків, сьогодні у столиці очікується від -7 до -9

У Києві сьогодні, 8 січня, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Загалом, за прогнозом синоптиків, сьогодні хмарно, з проясненнями, без опадів, вітер південний помірний, температура від -7 до -9.

Як повідомляється, з метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Зокрема, водіям радять:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

Відзначимо, згідно з прогнозом синоптиків, 8 січня 2019 року в більшості регіонів України очікується сніг, на півночі і в центрі без опадів, температура повітря вдень місцями впаде до -9.

Раніше в "Укравтодорі" зазначили, що станом на ранок 8 січня, незважаючи на триваючий сніг у ряді областей, проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку зі снігопадами у Карпатах 8 січня збережеться значна небезпека сходження лавин (3 рівня).