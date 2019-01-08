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Погода на сегодня: в Украине преимущественно снег, днем до -9

Новости » Общество    08.01.2019 - 08:00
Погода на сегодня: в Украине преимущественно снег, днем до -9
Иллюстративное фото (РБК-Украина) 

В Киеве без осадков, днем от -7 до -9

Погода на сегодня: 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами опустится до -9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег, температура воздуха днем от -2 до -8, ночью от -10 до -15. На севере Украины без осадков, днем от -7 до -9, ночью от -11 до -15. В центре днем от -5 до -9, ночью от -10 до -14.

В восточных областях днем снег и от -2 до -4, ночью от -8 до -13. На юге тоже снег, температура днем от -2 до -5, ночью от -7 до -11. В Крыму днем от -1 до -3, ночью от -5 до -7.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно снег, днем до -9

Фото: прогноз на 8 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 8 января без осадков, днем от -7 до -9, ночью от -11 до -13, ветер южный, 5-10 м/с.

Погода на сегодня: в Украине преимущественно снег, днем до -9

Фото: погода в Киеве и области

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