Погода на сегодня: в Украине преимущественно снег, днем до -9

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве без осадков, днем от -7 до -9

Погода на сегодня: 8 января 2019 года в большинстве регионов Украины ожидается снег, на севере и в центре без осадков, температура воздуха днем местами опустится до -9. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе сегодня ожидается снег, температура воздуха днем от -2 до -8, ночью от -10 до -15. На севере Украины без осадков, днем от -7 до -9, ночью от -11 до -15. В центре днем от -5 до -9, ночью от -10 до -14.

В восточных областях днем снег и от -2 до -4, ночью от -8 до -13. На юге тоже снег, температура днем от -2 до -5, ночью от -7 до -11. В Крыму днем от -1 до -3, ночью от -5 до -7.

Фото: прогноз на 8 января

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 8 января без осадков, днем от -7 до -9, ночью от -11 до -13, ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области