В Киеве в результате ДТП погибли два человека
В лобовой аварии на Саперно-Слободской сошлись Mercedes и Daewoo
В Голосеевском районе Киева на улице Саперно-Слободской сегодня утром, 18 июля, около 5:30, произошло смертельное ДТП при участии автомобилей Mercedes и Daewoo. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
По предварительной информации, по неизвестным пока причинам водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Daewoo.
В аварии погибли водитель и пассажир Daewoo, еще двое оказались в больнице.
Как сообщается, на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи.
Фото: ДТП в Киеве
Также отмечается, что движение в сторону Южного моста частично ограничено, осуществляется объезд возле магазина Leroy Merlin.
Ранее в Киеве, на пересечении Лесного проспекта и улицы Братиславской столкнулись тягач MAN и фура Scania.
Также ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы, еще четыре человека пострадали.
Напомним, 8 июля, в Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля и дважды перевернулась.