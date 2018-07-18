В Киеве в результате ДТП погибли два человека

В лобовой аварии на Саперно-Слободской сошлись Mercedes и Daewoo

В Голосеевском районе Киева на улице Саперно-Слободской сегодня утром, 18 июля, около 5:30, произошло смертельное ДТП при участии автомобилей Mercedes и Daewoo. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

По предварительной информации, по неизвестным пока причинам водитель Mercedes выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Daewoo.

В аварии погибли водитель и пассажир Daewoo, еще двое оказались в больнице.

Как сообщается, на месте происшествия работают спасатели ГСЧС, правоохранители и врачи.

Фото: ДТП в Киеве

Также отмечается, что движение в сторону Южного моста частично ограничено, осуществляется объезд возле магазина Leroy Merlin.

Ранее в Киеве, на пересечении Лесного проспекта и улицы Братиславской столкнулись тягач MAN и фура Scania.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы, еще четыре человека пострадали.

Напомним, 8 июля, в Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля и дважды перевернулась.