Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.42
Курс доллара
Покупка 26.12
Продажа 26.42
Межбанк ASK 26.25
Межбанк BID 26.23
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
31.07
Курс евро
Покупка 30.46
Продажа 31.07
Межбанк ASK 30.89
Межбанк BID 30.87
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 13:06
Фото: авария в Киеве (facebook.com/pol.kievregion)
Фото: авария в Киеве (facebook.com/pol.kievregion)

Еще четыре человека пострадали

В Киевской области в результате ДТП погиб работник дорожной службы, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

Так, авария произошла сегодня в 10 часов утра на 36 км автодороги "Киев – Одесса", вблизи села Хлепча Васильковского района.

Как сообщается, водитель "OPEL Vectra" совершил наезд на группу работников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые наносили дорожную разметку.

"Один из мужчин от полученных многочисленных телесных повреждений погиб на месте происшествия. Его четырех коллег доставлены в Васильковскую районную больницу, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Водителя также доставили в медицинское учреждение с высоким артериальным давлением. Решается вопрос о его задержании.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера, 8 июля, в Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля и дважды перевернулась.

В России в результате ДТП погибло двое украинцев В ДТП во Львовской области пострадали 6 человек
Теги публикации: Киев, Киевская область, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Слава Україні": хорватские футболисты посвятили победу над Россией в четвертьфинале ЧМ Украине
"Как нам не стыдно?": Ахеджакова гневно обратилась к россиянам по поводу Сенцова
"Это победа": Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским (фото)
"Меня скрутили и хотели забрать флаг": Цимблюк на росТВ вывел из себя пропагандистов Кремля (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь