В Киеве на Лесной столкнулось две фуры
В результате аварии тягач MAN врезался в фуру Scania
В Киеве, на пересечении Лесного проспекта и улицы Братиславской столкнулись тягач MAN и фура Scania. Об этом на своей странице facebook сообщает dtp.kiev.ua.
Во время остановки на светофоре при пересечении улицы Братиславской и Лесного проспекта, водитель MAN врезался в тягач Scania.
К счастю, никто не пострадал. Водитель тягача MAN отделался только царапинами.
На месте происшествия работает патрульная полиция.
Фото: ДТП на Лесовой (fhttps://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/)
Напомним, в сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА. На видео видно, как Jeep главы района сначала врезается в бордюр справа, а потом его отбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, которые прогуливаются по тротуару.