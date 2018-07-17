В Киеве на Лесной столкнулось две фуры

В результате аварии тягач MAN врезался в фуру Scania

В Киеве, на пересечении Лесного проспекта и улицы Братиславской столкнулись тягач MAN и фура Scania. Об этом на своей странице facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Во время остановки на светофоре при пересечении улицы Братиславской и Лесного проспекта, водитель MAN врезался в тягач Scania.

К счастю, никто не пострадал. Водитель тягача MAN отделался только царапинами.

На месте происшествия работает патрульная полиция.

Фото: ДТП на Лесовой (fhttps://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Напомним, в сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА. На видео видно, как Jeep главы района сначала врезается в бордюр справа, а потом его отбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, которые прогуливаются по тротуару.