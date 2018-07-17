В Киеве на Лесной столкнулось две фуры

Новости Происшествия 17.07.2018 - 05:01
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии тягач MAN врезался в фуру Scania

В Киеве, на пересечении Лесного проспекта и улицы Братиславской столкнулись тягач MAN и фура Scania. Об этом на своей странице facebook сообщает dtp.kiev.ua

Во время остановки на светофоре при пересечении улицы Братиславской и Лесного проспекта, водитель MAN врезался в тягач Scania. 

К счастю, никто не пострадал. Водитель тягача MAN отделался только царапинами. 

На месте происшествия работает патрульная полиция. 

В Киеве на Лесной столкнулось две фуры
В Киеве на Лесной столкнулось две фуры
 

Фото: ДТП на Лесовой (fhttps://www.facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Напомним, в сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА. На видео видно, как Jeep главы района сначала врезается в бордюр справа, а потом его отбрасывает в противоположную сторону, где он сбивает двух женщин, которые прогуливаются по тротуару.  

В сети появилось видео момента ДТП с экс-главой Перечинской РГА Под Черновцами столкнулись 9 авто
Теги:  Киев,  ДТП,  авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС