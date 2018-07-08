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В Киеве девушка на Audi влетела в два автомобиля и дважды перевернулась

НовостиПроисшествия    08.07.2018 - 17:15
Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)
Фото: ДТП в Киеве (kiev.informator.ua)

Пострадавших нет

В воскресенье, 8 июля, в Киеве на улице Елены Телиги произошла авария с участием автомобилей Audi TT, Volkswagen Caddy и Daihatsu. Об этом сообщает "Информатор".

Авария произошла около 13 часов 40 минут на середине спуска с улицы Елены Телиги в сторону станции метро "Почайна".

Так, девушка за рулем автомобиля Audi TT на высокой скорости двигалась по улице Елены Телиги, но не справилась с управлением, ударила автомобиль Daihatsu, после чего несколько раз перевернулась и зацепила Volkswagen Caddy.

Фото: ДТП в Киеве
 
По словам водителя Volkswagen Caddy, он ехал по улице Елены Телиги впереди Daihatsu. Посмотрев в зеркало заднего вида, автомобилист увидел, как на него "летит" Audi.

"В аварии серьезных травм никто не получил. С легкими телесными повреждениями госпитализировали водителя Daihatsu. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, обстоятельства ДТП выясняют правоохранители", - отметили в издании.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в результате ДТП погибло двое украинцев.

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Теги публикации: Киев, Киев, ДТП  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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