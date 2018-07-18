У Києві в результаті ДТП загинули дві людини

В лобовій аварії на Саперно-Слобідській зійшлися Mercedes і Daewoo

У Голосіївському районі Києва на вулиці Саперно-Слобідській сьогодні вранці, 18 липня, близько 5:30, сталася смертельна ДТП за участю автомобілів Mercedes і Daewoo. Про це йдеться в повідомленні dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

За попередньою інформацією, з невідомих поки причин водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з Daewoo.

В аварії загинули водій і пасажир Daewoo, ще двоє опинилися в лікарні.

Як повідомляється, на місці події працюють рятувальники ДСНС, правоохоронці та лікарі.

Фото: ДТП в Києві Фото: ДТП в Києві

Також зазначається, що рух у бік Південного мосту частково обмежена, здійснюється об'їзд біля магазину Leroy Merlin.

Раніше в Києві, на перетині Лісового проспекту та вулиці Братиславській зіткнулися тягач MAN і фура Scania.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Київській області в результаті ДТП загинув працівник дорожньої служби, ще чотири людини постраждали.

Нагадаємо, 8 липня, в Києві дівчина на Audi влетіла в два автомобіля і двічі перевернувся.