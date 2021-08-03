В Киеве протестовали под посольством Беларуси из-за смерти Шишова

Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция протеста из-за гибели Виталия Шишова, который был главой "Белорусского дома в Украине". Сегодня утром Шишова нашли повешенным в одном из парков Киева.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.