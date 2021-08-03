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У Києві протестували під посольством Білорусі через смерть Шишова

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Київ, Вівторок 03 серпня 2021 20:15
У Києві протестували під посольством Білорусі через смерть Шишова Фото: під посольством Білорусі протестували через смерть Віталія Шишова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Під посольством Білорусі в Києві пройшла акція протесту через загибель Віталія Шишова, який був главою "Білоруського дому в Україні". Сьогодні вранці Шишова знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Акція пам'яті загиблого очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова

Акція пам'яті загиблого очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова — транслюємо наживо. Сьогодні у Києві знайши повішеним у парку очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Його цивільна дружина не вірить у самогубство чоловіка

Posted by hromadske.ua on Tuesday, August 3, 2021

Учасники акції принесли квіти та фотографії загиблого білоруса. Протестувальники скандували "Живе Білорусь" та "Герої не вмирають, допоки їх пам’ятають". Учасники акції таким чином висловлювали своє невдоволення білоруським режимом, який може бути причетним до загибелі Шишова.

Фото: акція під білоруським посольством (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протестувальники також запалили фаєри під білоруським посольством. Акція пройшла без сутичок та правопорушень.

Фото: акція під посольством Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Шишов не повернувся додому після ранкової пробіжки. Після цього поліція почала його пошуки. Сьогодні вранці Шишова знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Поліція наразі розглядає дві версії смерті Шишова, серед них - приховування умисного убивства.

Як писало РБК-Україна, справа щодо смерті Шишова перебуває на контролі президента Володимира Зеленського.

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