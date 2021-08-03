У Києві протестували під посольством Білорусі через смерть Шишова

Під посольством Білорусі в Києві пройшла акція протесту через загибель Віталія Шишова , який був главою "Білоруського дому в Україні". Сьогодні вранці Шишова знайшли повішеним в одному з парків Києва.

Акція пам'яті загиблого очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова Акція пам'яті загиблого очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова — транслюємо наживо. Сьогодні у Києві знайши повішеним у парку очільника «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова. Його цивільна дружина не вірить у самогубство чоловіка Posted by hromadske.ua on Tuesday, August 3, 2021

Учасники акції принесли квіти та фотографії загиблого білоруса. Протестувальники скандували "Живе Білорусь" та "Герої не вмирають, допоки їх пам’ятають". Учасники акції таким чином висловлювали своє невдоволення білоруським режимом, який може бути причетним до загибелі Шишова.

Фото: акція під білоруським посольством (Віталій Носач, РБК-Україна)

Протестувальники також запалили фаєри під білоруським посольством. Акція пройшла без сутичок та правопорушень.

Фото: акція під посольством Білорусі (Віталій Носач, РБК-Україна)