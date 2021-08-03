ОП о смерти Шишова: Зеленский держит дело на контроле
Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. На данный момент Офис президента внимательно следит за выводами полиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.
"Мы пристально следим за выводами полиции, президент конечно держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - заявил он.
Никифоров также добавил, что если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского.
Напомним, вчера в Киеве пропал без вести глава "Белорусского дома в Украине" Виталий Шишов. Он вышел утром на пробежку, но домой не вернулся.
Сегодня его нашли повешенным в одном из парков Киева.
Сейчас полиция рассматривает две версии смерти Шишова. Одна из версий - сокрытие умышленного убийства.
В США уже заявили, что рассчитывают на полноценное и тщательное расследование причин и обстоятельств смерти Шишова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина сделает все возможное для расследования этой ситуации.