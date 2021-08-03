Полиция озвучила две версии смерти главы "Белорусского дома в Украине"
Фото: озвучены версии смерти главы "Белорусского дома в Украине" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня в Киеве нашли мертвым главу "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Полиция рассматривает две версии его смерти - самоубийство или умышленное убийство.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко на брифинге.
Он сообщил, что правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Шишова.
"Следователями проверяются возможные версии преступления. В частности, совершение самоубийства или совершение умышленного убийства с имитированием самоубийства", - заявил Клименко.
Ранее Telegram-канал NEXTA сообщал, что Шишов занимался верификацией сотрудников Комитета государственной безопасности Беларуси, которые могли работать в Украине.