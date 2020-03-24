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В Киеве протестировано на коронавирус около 1300 людей

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 12:17
В Киеве протестировано на коронавирус около 1300 людей
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подавляющее большинство киевлян, которые заболели коронавирусом, привезли инфекцию из-за границы

На коронавирус в Киеве протестировано 1297 человек. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко напомнил об ограничениях в Киеве и рассказал о количестве протестированных на коронавирус людей.

"Протестировано на эту болезнь в столице 1297 киевлян. Подавляющее большинство киевлян, которые заболели коронавирусом, привезли инфекцию из-за границы", - заявил он.

Напомним, в Украине уже 84 случаев заражения коронавирусом.

Также в аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта.

Отметим, 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

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