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В Києві на коронавірус протестовано близько 1300 людей

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 12:17
В Києві на коронавірус протестовано близько 1300 людей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Переважна більшість киян, які захворіли коронавірусів, привезли інфекцію з-за кордону

На коронавірус в Києві протестовано 1297 людей. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Кличко нагадав про обмеження в Києві та розповів про кількість протестованих на коронавірус людей.

"Протестовано на цю хворобу в столиці 1297 киян. Переважна більшість киян, які захворіли коронавірусів, привезли інфекцію з-за кордону", - заявив він.

Нагадаємо, в Україні вже 84 випадків зараження коронавірусом.

Також в аеропорту "Бориспіль" громадянка України, у якої виявили коронавірус, попри вимоги лікарів, хотіла пройти лінію паспортного контролю та залишити межі летовища.

Зазначимо, 23 березня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію ще в трьох областях - у Донецькій, Тернопільській та Черкаській. Пізніше введення режиму надзвичайної ситуації схвалили у Львівській області. Зараз режим надзвичайної ситуації встановлений вже в 10 областях.

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