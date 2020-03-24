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В аэропорту "Борисполь" зафиксировали еще один случай коронавируса

Новости » Коронавирус     24.03.2020 - 10:57
В аэропорту "Борисполь" зафиксировали еще один случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Женщина, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля

В аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, у которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, все же женщину направили в больницу.

"Лицо, у которого экспресс-тест оказался положительным, прилетело в аэропорт "Борисполь" эвакуационным рейсом из одной из стран ЕС. Эта пассажирка, гражданка Украины, несмотря на требования врачей хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта. После разъяснительной работы о необходимости дальнейшего медицинского обследования ее направили в одну из больниц столицы", - говорится в сообщении.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья более 10,7 тысячи человек.

Напомним, вчера в пункте пропуска "Борисполь" обнаружили коронавирус у мужчины.

Также Минздрав подтвердил еще 11 случаев заражения коронавирусом в Украине. В Украине зафиксировано 84 случая коронавирусной болезни.

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