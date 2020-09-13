В Киеве прошла акция солидарности с белорусами

Фото: акция в поддержку Беларуси (РБК-Украина)

В Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку участников протестов в Беларуси. В акции взяли участие около 100 человек.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Участники акции пришли с флагами Беларуси и плакатами. Они скандировали: "Живе Беларусь", "Иди" и "Лукашенко - в автозак". Также демонстранты пели песни группы "Ляпис Трубецкой".

Участники развернули большой бело-красно-белый флаг и прошли по центральным улицам Киева к посольству Беларуси.

Напомним, вчера в Киеве несколько десятков человек провели марш в поддержку женщин Беларуси.

Отметим, сегодня в Беларуси люди вышли уже на 36-й день протестов. По последним данным местного Министерства внутренних дел, в ходе протестов только в Минске были задержаны более 400 человек.

Также РБК-Украина писало, что в Витебской области силовики задержали 14 участников протеста, их действиям дается правовая оценка.

Кроме этого в Бресте против демонстрантов применили водомет. Как объяснили в МВД, такие меры были предпринято в связи с "серьезной угрозой безопасности дорожного движения". По словам очевидцев, после этого силовики начали жестко задерживать протестующих.