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В Киеве поддержали маршем женщин Беларуси

Киев, Воскресенье 13 сентября 2020 00:31
В Киеве поддержали маршем женщин Беларуси
Фото: Марш в поддержку белорусских женщин (Радио Свободы)
Автор: Артур Родивилов

Несколько десятков человек в Киеве 12 сентября провели марш солидарности с женщинами Беларуси. Участники акции заявили о непризнании победы Александра Лукашенко на выборах президента страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Марш начался возле стелы на Майдане и закончился у посольства Беларуси.

Большинство женщин пришли с бело-красно-белыми флагами, которые носит белорусская оппозиция. Протестующие вышли с плакатами "Жінки рухають Всесвіт", "Саша, sorry, ты не наша love story", "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу политзаключенным".

Демонстранты заявили, что против белорусских активисток разных движений ведется активная кампания, зафиксированы десятки случаев грубого обращения с женщинами.

Активисты выступили против насилия, за восстановление правовых рамок в Беларуси и демократическую смену власти.

Марши женщин в Беларуси посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики жестко разогнали женский марш на площади Свободы в Минске и задержали несколько человек.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже обратилась к силовикам с просьбой прекратить насилие на акциях протеста.

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