В Киеве поддержали маршем женщин Беларуси

Фото: Марш в поддержку белорусских женщин (Радио Свободы)

Несколько десятков человек в Киеве 12 сентября провели марш солидарности с женщинами Беларуси. Участники акции заявили о непризнании победы Александра Лукашенко на выборах президента страны.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Марш начался возле стелы на Майдане и закончился у посольства Беларуси.

Большинство женщин пришли с бело-красно-белыми флагами, которые носит белорусская оппозиция. Протестующие вышли с плакатами "Жінки рухають Всесвіт", "Саша, sorry, ты не наша love story", "Лучшие друзья женщины - права человека", "Свободу политзаключенным".

Демонстранты заявили, что против белорусских активисток разных движений ведется активная кампания, зафиксированы десятки случаев грубого обращения с женщинами.

Активисты выступили против насилия, за восстановление правовых рамок в Беларуси и демократическую смену власти.

Марш солідарності з білоруськими жінками в Києві – фоторепортажhttps://t.co/X8P0rnUVmS pic.twitter.com/tjLISjGoCK — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 12, 2020

Марши женщин в Беларуси посвящены несогласию с фальсификациями на выборах президента страны, против насилия силовиков и задержания мирных демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что силовики жестко разогнали женский марш на площади Свободы в Минске и задержали несколько человек.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже обратилась к силовикам с просьбой прекратить насилие на акциях протеста.