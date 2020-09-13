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У Києві пройшла акція солідарності з білорусами

Київ, Неділя 13 вересня 2020 20:31
У Києві пройшла акція солідарності з білорусами
Фото: акція в підтримку Білорусі (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У Києві на Майдані Незалежності пройшла акція в підтримку учасників протестів у Білорусі. В акції взяли участь близько 100 чоловік.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Учасники акції прийшли з прапорами Білорусі та плакатами. Вони скандували: "Живе Білорусь", "Іди" і "Лукашенка - в автозак". Також демонстранти співали пісні групи "Ляпіс Трубецкой".

Учасники розгорнули великий біло-червоно-білий прапор і пройшли центральними вулицями Києва до посольства Білорусі.

Нагадаємо, вчора в Києві кілька десятків людей провели марш в підтримку жінок Білорусі.

Відзначимо, сьогодні в Білорусі люди вийшли вже на 36-й день протестів. За останніми даними місцевого Міністерства внутрішніх справ, в ході протестів тільки в Мінську були затримано більше 400 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Вітебській області силовики затримано 14 учасників протесту, їх діям дається правова оцінка.

Крім цього у Бресті проти демонстрантів застосували водомет. Як пояснили у МВС, такі заходи було вжито у зв'язку з "серйозною загрозою безпеки дорожнього руху". За словами очевидців, після цього силовики почали жорстко затримувати протестувальників.

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