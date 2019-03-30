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В Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту

Новости » Происшествия    30.03.2019 - 12:05
В Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Водитель совершил наезд на электроопору

В Киеве вчера вечером, 29 марта, на проезжей части Северного моста произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции области.

Как сообщается, в результате наезда на электроопору водитель и пассажир Subaru от полученных травм скончались, еще одному пострадавшему в аварии оказывают необходимую медицинскую помощь.

"В Днепровском районе города правоохранители установили, что водитель Subaru в районе остановки общественного транспорта не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору. Вследствие транспортного происшествия пассажир иномарки получил травмы несовместимые с жизнью: врачи "скорой" констатировали его смерть на месте", - говорится в сообщении.

В Киеве произошло смертельное ДТП на Северном мосту

Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

Также с телесными повреждениями были госпитализированы водитель и еще один его пассажир. Однако сегодня утром в больнице от полученных травм водитель скончался.

Следователями столичной полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Сотрудники полиции в рамках расследования устанавливают причины и обстоятельства ДТП, а также ее механизм.

Напомним, в результате дорожно-транспортного происшествия на Бориспольском шоссе в ночь на 28 марта, в которой столкнулись 19 автомобилей, пострадали трое людей.

Ранее сообщалось, что в Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека.

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