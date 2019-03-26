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В Киеве автомобиль патрульной полиции попал в аварию

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 15:06
В Киеве автомобиль патрульной полиции попал в аварию
Фото: место происшествия (dbr.gov.ua)

В результате ДТП пострадали двое полицейских

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование по факту ДТП с участием служебного автомобиля патрульной полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Расследование начали по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему телесные повреждения средней тяжести (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что по предварительным данным, 26 марта, в Киеве, около 5 часов утра, инспектор Управления патрульной полиции, управляя служебным автомобилем "Тойота Приус", не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

В результате дорожного-транспортного происшествия сам водитель патрульного автомобиля получил ушиб грудной клетки, а его пассажирка - инспектор Управления патрульной полиции - госпитализирована с переломом бедра правой ноги. Данные телесные повреждения относятся к категории средней тяжести.

Фото: место происшествия (dbr.gov.ua)

РБК-Украина писало, что в городе Бровары Киевской области 2 марта неизвестный автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, который скончался от полученных травм.

Ранее в селе Новые Петровцы под Киевом полицейский автомобиль столкнулся с автомобилем, а затем въехал в здание магазина.

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