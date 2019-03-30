У Києві сталася смертельна ДТП на Північному мосту

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Водій скоїв наїзд на електроопору

У Києві вчора ввечері, 29 березня, на проїжджій частині Північного мосту сталася смертельна ДТП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції області.

Як повідомляється, у результаті наїзду на електроопору водій та пасажир Subaru від отриманих травм померли, ще одному постраждалому у аварії наразі надають необхідну медичну допомогу.

"У Дніпровському районі міста правоохоронці встановили, що водій Subaru в районі зупинки громадського транспорту не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на електроопору. Внаслідок транспортної пригоди пасажир іномарки отримав травми несумісні із життям: лікарі "швидкої" констатували його смерть на місці", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

Також із тілесними ушкодженнями були госпіталізовані водій та ще один його пасажир. Однак сьогодні вранці в лікарні від отриманих травм водій помер.

Слідчими столичної поліції за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Працівники поліції у рамках розслідування встановлюють причини та обставини ДТП, а також її механізм.

Нагадаємо, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Бориспільському шосе у ніч на 28 березня, в якій зіткнулися 19 автомобілів, постраждали троє людей.

Раніше повідомлялося, що у Києві вночі на проспекті Валерія Лобановського в районі Stereo Plaza позашляховик на зустрічній смузі розбив п'ять автомобілів, в результаті чого постраждали дві людини.