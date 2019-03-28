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В Киеве произошло крупное ДТП с пострадавшими

Новости » Происшествия    28.03.2019 - 08:48
В Киеве произошло крупное ДТП с пострадавшими
Фото: ДТП в Киеве (dtp.kiev.ua)

Ночью на проспекте Лобановского внедорожник разбил пять автомобилей

В Киеве ночью на проспекте Валерия Лобановского в районе Stereo Plaza внедорожник на встречной полосе разбил пять автомобилей, в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу dtp.kiev.ua.

Сообщается, что внедорожник BMW на большой скорости выехал на встречную полосу в районе Stereo Plaza и зацепил такси Chevrolet Lacetti, в котором находилась семейная пара. После столкновения BMW занесло и он врезался в едущие на встречу еще четыре автомобиля. Одна из пострадавших машин загорелась, после аварии водитель и пассажиры BMW скрылись.

 

Фото: ДТП в Киеве (dtp.kiev.ua)

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили два человека.

Напомним, ранее в Киеве вблизи станции метро "Дорогожичи" автобус сбил трех человек на пешеходном переходе. Автобус сбил пешеходов, после чего протащил их через перекресток и остановился уже за другим пешеходным переходом.

Ранее также сообщалось об инциденте, когда в центре Киева владелец элитного авто устроил стрельбу после ДТП. В результате происшествия никто не пострадал.

 

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