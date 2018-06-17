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У Києві відбулися сутички між правоохоронцями та праворадикалами

НовиниПолітика    17.06.2018 - 08:54
Фото: сутички у центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: сутички у центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція забезпечує правопорядок у центрі Києва на час проведення Маршу рівності

У Києві, приблизно о 6 годині ранку, більше 150 осіб вийшли на перехрестя вулиці Володимирівська-бульвар Тараса Шевченка та перекрили дорогу на маршруті руху Маршу рівності. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції Києва.

"Із участниками акції спілкувалися співробітники поліції діалогу, однак вони відмовилися звільнити прохід. У результаті, аби уникнути провокацій і можливих сутичок, правоохоронці відтіснили їх із дороги. При цьому кількох чоловіків, які чинили опір та застосовували у бік правоохоронців газові балончики, затримали. На цей час до управлінь поліції доставляють 28 осіб осіб, п‘ятьом правоохоронцям надають медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: сутички у центрі Києва 

Відомості внесенні до ЄРДР   за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 342  (Опір  працівникові правоохоронного органу) та ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Також повідомляється, що станом на 7:45 до органів Нацполіції надійшла інформація, що біля готелю "Опера" відбувається сутичка між активістами та учасниками маршу. Правоохоронці затримали близько 20 осіб.

"На цей час до управлінь поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень загалом доставили 56 осіб", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше організатори Маршу рівності опублікували інструкцію з безпеки для учасників.

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Теги публікації: Марш равенства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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