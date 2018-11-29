В Киеве произошел пожар в здании Минфина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В здании Минфина загорелись электрические кабели

В Киеве утром 29 ноября произошел пожар в здании Министерства финансов Украины на Подоле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром в административном здании Министерства финансов Украины на улице Хорива произошло возгорание электрических в лифтовой шахте. В 08:22 подразделения ГСЧС локализовали пожар, из-за задымления 20 человек вывели на безопасное расстояние.

"В 08:28 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Щось сильно димить у будівлі Мінфіну на Контрактовій площі Опубліковано Киев Оперативный Середа, 28 листопад 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове ночью горели два отделения "Альфа Банка". По данным местных СМИ, в обоих отделениях банка сначала разбивали окна, а потом бросали в помещение зажигательные смеси.

Также ранее сообщалось, что прокуратура установила личность причастного к поджогу Андреевской церкви в Киеве. Им оказался 32-летний житель столицы, по последней информации, подозреваемый задержан. Следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают мотивы преступления и других участников.